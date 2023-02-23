Блинкен заявил о нежелании США эсколации конфликта на Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США эскалации конфликта на Украине.

Оказывая военную помощь Киеву, Штаты не желают усугублять украинский конфликт, заявил Блинкен. Он напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала сказал, что поддержка Украины будет фундаментальной и продлится столько, сколько будет нужно.

"Мы не хотим сделать что-то, что спровоцировало бы более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора при принятии решений", — заявил он.

В интервью изданию Atlantic Блинкен добавил, что Штаты ожидали "чревато резкую реакцию" России на некоторые виды поддержки Киева. Однако этого не произошло. По его мнению, Москва также не заинтересована в конфликте с НАТО.