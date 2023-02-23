В Киеве показали подготовку к российскому наступлению

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В Киеве идёт тренировка оборонной операции в условиях наступления на столицу Украины. Кадры показывает в своих социальных сетях киевская гражданско-военная администрация.

По словам главы КГВА Сергея Попко, тренировки проводятся одновременно в нескольких районах города.

"Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в г. Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и т. д.", — заявил Попко.

На центральных магистралях Киева ставят противотанковые заграждения. Это бетонные блоки и металлические конструкции. В столице осуществляется специальный пропускной режим.

Ранее МИД Венгрии анонсировал визит премьер-министра Орбана на Украину.