В Киеве идёт тренировка оборонной операции в условиях наступления на столицу Украины. Кадры показывает в своих социальных сетях киевская гражданско-военная администрация.
По словам главы КГВА Сергея Попко, тренировки проводятся одновременно в нескольких районах города.
"Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в г. Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и т. д.", — заявил Попко.
На центральных магистралях Киева ставят противотанковые заграждения. Это бетонные блоки и металлические конструкции. В столице осуществляется специальный пропускной режим.
Ранее МИД Венгрии анонсировал визит премьер-министра Орбана на Украину.
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