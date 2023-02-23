Полковник Макгрегор напомнил Украине о тактике Суворова с обманом противника

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Украинские солдаты и иностранные наёмники должны помнить, что Россия в любой момент может обхитрить своего противника. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что у полководца Александра Суворова была определённая тактика, при помощи которой он выигрывал генеральные сражения. Военачальник выставлял большое количество стрелков в авангарде для создания завесы из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть.

"Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно", — объяснил американский эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Если российские войска применят подобный манёвр против ВСУ, то украинская армия окажется в ловушке.

"Когда молот упадёт на их головы, будет сокрушительный удар", — заключил Макгрегор.