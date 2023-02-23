Британское издание The Financial Times заявило о планировании Россией ядерного удара по территории Украины. По мнению журнала, Владимир Путин лично дал указание командованию Вооружённых сил оценить целесообразность подобного решения.
По мнению издания, после детальной оценки всех последствий данного решения оказалось, что смысла в нём нет никакого.
"Вы взрываете тактическое ядерное оружие на Запорожье. Всё полностью облучается, вы не можете туда войти, и, предположительно, это всё равно Россия, так в чем же смысл?", — пишет The Financial Times.
Ранее сообщалось, что Госдума единогласно приняла законопроект о приостановлении участия России в ДСНВ.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.