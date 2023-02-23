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The Financial Times заявило о подготовке Россией ядерного удара по Украине

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Мир

Британское издание The Financial Times заявило о планировании Россией ядерного удара по территории Украины. По мнению журнала, Владимир Путин лично дал указание командованию Вооружённых сил оценить целесообразность подобного решения.

The Financial Times заявило о подготовке Россией ядерного удара по Украине

По мнению издания, после детальной оценки всех последствий данного решения оказалось, что смысла в нём нет никакого.

"Вы взрываете тактическое ядерное оружие на Запорожье. Всё полностью облучается, вы не можете туда войти, и, предположительно, это всё равно Россия, так в чем же смысл?", — пишет The Financial Times.

Ранее сообщалось, что Госдума единогласно приняла законопроект о приостановлении участия России в ДСНВ.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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