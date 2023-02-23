МИД Венгрии анонсировал визит премьер-министра Орбана на Украину

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что руководитель правительства страны Виктор Орбан совершит рабочую поездку в Киев. Внешнеполитическое ведомство готовит визит, добавил дипломат.

"Премьер поедет на Украину, когда это будет актуально", — отметил чиновник, слова которого приводит Index.

Также Сийярто сказал, что способен сам посетить Киев. Однако пока министра украинские власти не приглашали.

Ранее журналисты Nepszava сообщили, что лидер Украины Владимир Зеленский не смог убедить Венгрию передавать ВСУ оружие.