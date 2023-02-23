Послание президента России Владимира Путина вызвало большой резонанс по всему миру. Британский журналист Эндрю Марр в своем телешоу рассказал, что имел беседу с послом России в Лондоне Андреем Келиным. Тот заверил его, что РФ не собирается применять ядерное оружие даже после приостановки своего участия в ДСНВ.
"Он подчеркнул, что Россия может вернуться к договоренностям по ядерному договору и не будет наращивать свои ядерные запасы", — сказал Марр.
По мнению журналиста, приостановка Россией участия в ДСНВ знаменует собой начала периода глобального изменения баланса сил во всём мире.
Ранее сообщалось, что Байден осудил решение властей РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.