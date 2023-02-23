Вертолёт с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение при посадке в городе Бафт

В иранском городе Бафт потерпел крушение вертолёт на борту которого находился министр спорта страны Сейед Хамид Саджади Хазаве. Об этом сообщает агентство IRNA.

По информации агентства, вертолёт потерял управление при посадке. После чего он рухнул на землю. О количестве человек на борту пока не сообщается.

IRNA сообщает, что министр спорта Сейед Хамид Саджади Хазаве находится в стабильном состоянии. Его и других пассажиров и членов экипажа доставили в местную больницу. У пострадавших лёгкие травмы, их жизням ничего не угрожает, пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения вертолёта под Саратовом, ещё один пропал.