Скотт Риттер заявил, что ВС Польши не выдержат и трёх месяцев боёв с ВС РФ

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Польша не осознаёт, что не является военной державой и не может противостоять России. Такое заявление сделал американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер в интервью изданию Mysl Polska.

Он отметил, что Варшава не обладает большой профессиональной армией, из-за чего в случае конфликта погибнет множество солдат. Кроме того, Польша не готовилась к серьёзным военным операциям.

"Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена ​​к столкновению. Польская армия исчезнет с лица земли после трёх месяцев обычных боёв с Россией под открытым небом. Польша — не сверхдержава и не имеет такого потенциала", — сказал Риттер.