Президент Венгрии Новак призвала Байдена поспособствовать миру на Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Венгрии Каталин Новак попросила Джо Байдена поспособствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Личную встречу с американским президентом в ходе саммита "Бухарестской девятки", который накануне прошёл в Польше, Новак описала в своих социальных сетях.

"Поговорила с президентом США и настояла на том, что мир нужен как можно скорее. Венгры хотят мира", — отметила она.

Пост глава государства дополнила совместными фотографиями с Байденом.

Власти Венгрии неоднократно отмечали, что мир на Украине напрямую зависит от США. Ведь именно Вашингтон активнее всех оказывает Киеву военную и финансовую помощь. Венгры уверены, что переговоры должны проводиться не только между прямыми участниками конфликта, но и между США и РФ.