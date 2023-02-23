Глава Венгрии Каталин Новак попросила Джо Байдена поспособствовать мирному урегулированию украинского конфликта.
Личную встречу с американским президентом в ходе саммита "Бухарестской девятки", который накануне прошёл в Польше, Новак описала в своих социальных сетях.
"Поговорила с президентом США и настояла на том, что мир нужен как можно скорее. Венгры хотят мира", — отметила она.
Пост глава государства дополнила совместными фотографиями с Байденом.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что мир на Украине напрямую зависит от США. Ведь именно Вашингтон активнее всех оказывает Киеву военную и финансовую помощь. Венгры уверены, что переговоры должны проводиться не только между прямыми участниками конфликта, но и между США и РФ.
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