У здания посольства Швейцарии в Москве найден пакет с двумя гранатами РГД-5

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На территории посольства Швейцарии в Москве нашли подозрительный пакет с ручными дистанционными гранатами.

Пакет был найден одним из сотрудников посольства, когда он проводил обход.

Сейчас у здания посольства работают сапёры, территория оцеплена. Предполагается, что в пакете находятся гранаты РГД-5, сообщает ТАСС.

Пресс-служба диппредставительства не стала комментировать инцидент.

Накануне испанская полиция арестовала подозреваемого в отправке письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Им оказался 74-летний житель Миранда-де-Эбро.