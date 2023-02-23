На территории посольства Швейцарии в Москве нашли подозрительный пакет с ручными дистанционными гранатами.
Пакет был найден одним из сотрудников посольства, когда он проводил обход.
Сейчас у здания посольства работают сапёры, территория оцеплена. Предполагается, что в пакете находятся гранаты РГД-5, сообщает ТАСС.
Пресс-служба диппредставительства не стала комментировать инцидент.
Накануне испанская полиция арестовала подозреваемого в отправке письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Им оказался 74-летний житель Миранда-де-Эбро.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.