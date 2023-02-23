Додон: вторжение Украины в Приднестровье будет агрессией против Молдавии

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Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию по вторжению в Приднестровье с помощью "Азова"* под видом войск ВС России. Бывший президент Молдавии Игорь Додон предостерегает киевское руководство от подобных манёвров и предупреждает, что любые действия, направленные в сторону Приднестровья, будут расценены в качестве агрессии.

"Хочу обратиться к нашим соседям, украинцам: не нужна нам ваша помощь по Приднестровью. Занимайтесь своими проблемами. Решение по Приднестровью мы сами найдём. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее", — написал Додон в своём Telegram-канале.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.