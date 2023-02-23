РИА Новости: судьба Приднестровья оказалась под угрозой

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В Молдавии запустили новую волну антироссийской риторики, которую связали с Приднестровьем. Об этом пишет обозреватель РИА Новостей Михаил Катков.

Владимир Зеленский заявлял о намерениях России захватить Кишинёвский аэропорт, а затем свергнуть режим Майи Санду с помощью приднестровцев. Слова киевского лидера подтвердил новый премьер Молдавии Дорин Речан. Он утверждает, что Россия ведёт против республики гибридную войну с целью сорвать евроинтеграцию. Для недопущения этого важно укрепить обороноспособность республики, иначе молдаванам придётся покинуть страну.

Кишинёв считает, что нужна демилитаризация Приднестровья. После ухода оттуда российских миротворцев предполагается начать интеграцию непризнанной республики в Молдавию.

РИА Новости опросили экспертов. По их словам, пока Украина и Молдавия не будут вторгаться в Приднестровье. Возможно, что Киев настаивает на радикальных действиях, а страны ЕС не желают допустить перехода боевых действий на Восточную Европу. Кишинёв продолжит скатываться в антироссийскую истерию.

"В Молдавии запущен сильнейший тренд "охоты на ведьм", так что в ближайшие годы мы будем регулярно "наслаждаться" заявлениями на тему козней России. Такую же картину мы наблюдали на протяжении восьми лет на Украине. Из Москвы делают абсолютное зло. На практическом уровне Кишинёв не в состоянии навредить, но в символическом плане республика станет одной из самых антироссийских", — приводит агентство слова эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова.

Аналитик Дмитрий Кисеев считает, что Санду намеренно нагнетает истерию для шантажа властей Приднестровья. Молдавии требуется дешёвое электричество, его можно получить на левом берегу Днестра.