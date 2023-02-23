В Сети опубликована фотография китайского аэростата, которую сделал американский лётчик перед его уничтожением. Шлем пилота и крыло самолёта-разведчика U-2 Dragon Lady попали на кадры.
Эксперты The Drive полагают, что в операции по отслеживанию аэростата была задействована двухместная учебно-боевая версия Lockheed U-2.
Администрация президента США Джо Байдена назвала шар разведывательным аппаратом Китая. Изначально "шпион" находился на высоте 20 километров. После того как аэростат спустился до 18 километров над землёй, Пентагон принял решение его сбить.
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