В США волна пожаров на предприятиях затронула ядерную промышленность.
Очередной такой инцидент произошёл на правительственном ядерном объекте Y-12 (в Ок-Ридже, штат Теннесси).
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Штатные сотрудники предприятия со спасателями ликвидировали пожар и смогли не допустить утечки радиоактивного топлива. Объект располагается в Теннесси, где уже 80 лет занимается обеспечением "эффективного военно-ядерного сдерживания".
Портал компании заявил, что на сейчас на объекте извлекают и складируют опасные материалы, заправляют топливом реакторы и исполняют другие работы для частных и госструктур, отметил ведущий Первого канала.
Ранее по США прокатилась волна пожаров на химических заводах.
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