Волна пожаров на предприятиях США перекинулась на ядерную сферу

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

В США волна пожаров на предприятиях затронула ядерную промышленность.

Очередной такой инцидент произошёл на правительственном ядерном объекте Y-12 (в Ок-Ридже, штат Теннесси).

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Штатные сотрудники предприятия со спасателями ликвидировали пожар и смогли не допустить утечки радиоактивного топлива. Объект располагается в Теннесси, где уже 80 лет занимается обеспечением "эффективного военно-ядерного сдерживания".

Портал компании заявил, что на сейчас на объекте извлекают и складируют опасные материалы, заправляют топливом реакторы и исполняют другие работы для частных и госструктур, отметил ведущий Первого канала.

Ранее по США прокатилась волна пожаров на химических заводах.