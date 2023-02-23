РИА Новости: глава USAID Саманта Пауэр призвала демократию перейти в наступление

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Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев высказался относительно того, кем является настоящий демократ, и привёл в пример Саманту Пауэр, которая известна своей работой на посту постоянного представителя США в ООН при Бараке Обаме в период с 2013 по 2017 годы. Сейчас она занимает должность главы USAID — правительственного Агентства по международному развитию.

Пауэр написала статью о том, что демократии по всему миру пора переходить в наступление.

"Ценность статьи Пауэр в неожиданном тезисе: если раньше демократия по всему миру была в отступлении, то сейчас, конкретно с начала 2022 года, авторитариям всего мира нанесён тяжёлый удар", — отмечает обозреватель.

Ранее Пауэр считала, что демократия находится в отступлении. Она полагает, что не нужно повторять прошлые ошибки, а использовать новый подход.

"Нужна новая повестка, новый подход к демократии: то есть сразу давать приведённому к власти своему человеку очень много денег, и всё наладится", — считает она.

В статье она показала результаты работы USAID, отметив, что её компания располагает бюджетом в 30 миллиардов долларов.