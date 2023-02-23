Washington Post: много свидетельств указывают на провал попытки Запада изолировать РФ

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В условиях меняющегося миропорядка Россия завоёвывает симпатии на "глобальном Юге" (Азия, Африка, Латинская Америка), а США теряют былое влияние. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, такая ситуация сложилась на фоне попыток США и их партнёров изолировать РФ от остального мира. В статье сказано, что сейчас наблюдается обострение конфликта между странами, поддерживающими политику России, и сторонниками Запада.

"Множество свидетельств указывают на провал попытки изолировать Россию", — отмечается в публикации.

Как подчёркивает WP, Москва активно развивает международное сотрудничество с Индией, Африкой и Ближним Востоком. Россия и ЮАР стали настоящими товарищами, считают в редакции издания.

Аналитики центра Economist Intelligence Unit пояснили, что две трети населения планеты живут в государствах, отказавшихся осуждать действия РФ на Украине, а санкции против Москвы утвердили всего 33 страны. По мнению экспертов, многие мировые лидеры испытывают отвращение к Западу из-за его высокомерия, колониальной политики и неспособности бороться с нарушением прав.