Президент США Джо Байден, который не стоит на ногах и теряется в пространстве, ведёт мир к началу масштабной войны, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, глава Америки несколько раз упал во время визита в Китай, а потом потерялся в пространстве.
"Байден навернулся, выходя из самолёта в Киеве. Вечером он шмякнулся, возвращаясь в свой самолёт. А вчера он потерялся на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу Третьей мировой войне…" — заявил Филиппо.
По его мнению, человек, который управляет страной-разжигателем конфликта не способен отвечать даже за собственные действия.
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