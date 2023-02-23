Политик Янг: США превратили Украину в свою марионетку, управляемую вооружёнными нацистами

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Госпереворот 2014 года, спонсируемый Вашингтоном, сделал из Украины марионетку США. Такое мнение выразил американский политик, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг.

По его словам, Украиной управляют "группы вооружённых до зубов нацистов", а контроль над ними осуществляют сотрудники Госдепа США, ЦРУ, Пентагона и Североатлантического альянса.

"Переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона", — подчеркнул политик в своих соцсетях.

Ранее Янг заявил, что отставка американского президента Джо Байдена способна решить все проблемы человечества. Он убеждён: обстановка в мире стала "ужасной" по вине главы Белого дома. Как отметил демократ, вместе с Байденом необходимо отстранить от должностей всю его команду по обеспечению нацбезопасности США.