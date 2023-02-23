Конгрессвумен Грин: Байден целует Зеленского в зад и втягивает США в мировую войну

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Джо Байдена более интересует Украина и Владимир Зеленский, а не происходящее в собственной стране, заявила американская конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.

Помогать американцам, живущим в штате Огайо, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа, приехал Дональд Трамп, напомнила она, тогда как действующий президент США улетел в Киев с новыми обещаниями поддержки украинцам.

"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", — возмутилась политик на своей странице в соцсети.

Грин отметила, что граждане США, пострадавшие от опасных химикатов, не менее жителей Украины нуждаются в финансовой поддержке, но Белый дом волнует только "развязывание войны" с Россией.

Ранее американский журналист обвинил Вашингтон в замалчивании масштабов "Чернобыля в Огайо".