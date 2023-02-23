Джо Байдена более интересует Украина и Владимир Зеленский, а не происходящее в собственной стране, заявила американская конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.
Помогать американцам, живущим в штате Огайо, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа, приехал Дональд Трамп, напомнила она, тогда как действующий президент США улетел в Киев с новыми обещаниями поддержки украинцам.
"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", — возмутилась политик на своей странице в соцсети.
Грин отметила, что граждане США, пострадавшие от опасных химикатов, не менее жителей Украины нуждаются в финансовой поддержке, но Белый дом волнует только "развязывание войны" с Россией.
Ранее американский журналист обвинил Вашингтон в замалчивании масштабов "Чернобыля в Огайо".
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