США используют Украину, чтобы отвлечь мировую общественность и собственных граждан от глобальных проблем Запада, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
В частности, Вашингтон пытается "перебить" интерес к накопившимся проблемам у Организации американских государств .
"Очевидно намерение США отвлечь внимание членов ОАГ от накопившихся в Западном полушарии насущных проблем", — пояснили в дипмиссии.
Кроме того, в ОАГ всё же удалось "втиснуть" украинскую повестку, несмотря на протесты участников о том, что она "непрофильная для межамериканской структуры кризиса евробезопасности".
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