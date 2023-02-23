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Ветеран США Дрейвен: у Запада нет права называть РФ "злом"

1:03
Мир

У США и коллективного Запада нет морального права называть Россию "злом" из-за собственных "извращённых" приоритетов, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Ветеран США Дрейвен: у Запада нет права называть РФ "злом"

По его словам, американская нация находится на грани духовной катастрофы.

"Мы развращаем наших детей, меняем их пол, спорим о местоимениях и 600 гендерах. Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку. Мы развязываем войны по всей планете и заставляем других подчиняться нашим извращённым обычаям или объявляем их врагами. И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?", — задался вопросом ветеран.

Он подчеркнул, что в своём обращении к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поднял острые вопросы о духовности Запада.

Ранее Дрейвен заявил, что с удовольствием бы "обнял" лидера России за его слова.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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