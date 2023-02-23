У США и коллективного Запада нет морального права называть Россию "злом" из-за собственных "извращённых" приоритетов, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
По его словам, американская нация находится на грани духовной катастрофы.
"Мы развращаем наших детей, меняем их пол, спорим о местоимениях и 600 гендерах. Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку. Мы развязываем войны по всей планете и заставляем других подчиняться нашим извращённым обычаям или объявляем их врагами. И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?", — задался вопросом ветеран.
Он подчеркнул, что в своём обращении к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поднял острые вопросы о духовности Запада.
Ранее Дрейвен заявил, что с удовольствием бы "обнял" лидера России за его слова.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.