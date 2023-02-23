Украинцев, которые пытаются выехать через страны Прибалтики в Россию, задерживают на границах, возвращают в страну и насильно мобилизуют в ряды ВСУ, сообщил источник. Согласно информации, "отлавливать" уезжающих приказал Киев.
Источник уточнил. что речь идёт о мужчинах от 18 до 55 лет. Речь идёт о попытках въехать в Россию через:
"Власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ", — сообщил источник РИА Новости.
Кроме того, задерживают и тех, кто пытается въехать на территорию ЕС с приграничных пунктов РФ.
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