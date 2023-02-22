На чешском заводе объяснили, для каких целей производят надувные реактивные системы залпового огня HIMARS.
В СМИ появились кадры того, как в Чехии делают имитационные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. На видео показано, как сшитые куски ткани цвета хакки сшивают между собой, в результате чего получается надувная обманка в форме реактивной системы. Бесформенное полотно наполняют воздухом и появляется HIMARS в натуральном размере.
Объясняется, что данные надувные экземпляры призваны запутать российскую армию.
Подобные "пустышки" активно поставляются в зону боевых действий для нужд ВСУ.
В Украине же создают точные копии HIMARS, сделанные из дерева, чтобы заставлять ВС РФ поражать несуществующие цели.
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