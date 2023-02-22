Напротив посольства РФ в Берлине 24 февраля будет установлен подбитый танк ВС России T-72.
Отмечается, что данная инсталляция будет выражать протест общественности против боевых действий на Украине.
Инициатива установки российского танка принадлежит организаторам музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланду Гибелю, сообщает Deutsche Welle*.
Примечательно, что изначально администрация Берлина отказала Гибелю и Ленце в установке бронемашины в центре города. В качестве аргументов были упомянуты пиетет и внешнеполитические интересы ФРГ. Но позже власти изменили своё решение.
Танк появится на Шадовштрассе, потому что тротуар на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится здание посольства, не выдержит нагрузки в 40 тонн.
* 28 марта Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.
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