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DW*: У посольства России в Берлине 24 февраля установят подбитый танк ВС РФ T-72

1:04
Мир

Напротив посольства РФ в Берлине 24 февраля будет установлен подбитый танк ВС России T-72.

DW*: У посольства России в Берлине 24 февраля установят подбитый танк ВС РФ T-72

Отмечается, что данная инсталляция будет выражать протест общественности против боевых действий на Украине.

Инициатива установки российского танка принадлежит организаторам музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланду Гибелю, сообщает Deutsche Welle*.

Примечательно, что изначально администрация Берлина отказала Гибелю и Ленце в установке бронемашины в центре города. В качестве аргументов были упомянуты пиетет и внешнеполитические интересы ФРГ. Но позже власти изменили своё решение.

Танк появится на Шадовштрассе, потому что тротуар на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится здание посольства, не выдержит нагрузки в 40 тонн.

* 28 марта Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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