Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что часть украинских солдат отказалась от включения в список на обмен.
Ранее Сердюкова заявляла, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) содержится около 1,4 тыс. украинских пленных. Недавно омбудсмен сообщила РИА Новости, что часть военных ВСУ желают остаться в плену на территории ЛНР.
"Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — сообщила Сердюкова.
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