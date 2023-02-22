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Омбудсмен ЛНР Сердюкова: украинские пленные отказались от включения в список на обмен

0:38
Мир

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что часть украинских солдат отказалась от включения в список на обмен.

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: украинские пленные отказались от включения в список на обмен

Ранее Сердюкова заявляла, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) содержится около 1,4 тыс. украинских пленных. Недавно омбудсмен сообщила РИА Новости, что часть военных ВСУ желают остаться в плену на территории ЛНР.

"Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — сообщила Сердюкова.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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