Омбудсмен ЛНР Сердюкова: украинские пленные отказались от включения в список на обмен

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что часть украинских солдат отказалась от включения в список на обмен.

Ранее Сердюкова заявляла, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) содержится около 1,4 тыс. украинских пленных. Недавно омбудсмен сообщила РИА Новости, что часть военных ВСУ желают остаться в плену на территории ЛНР.

"Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — сообщила Сердюкова.