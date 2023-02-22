Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что ресурсы США не бесконечны.
Президент США в ходе визита в Киев сказал Зеленскому об исчерпаемости западных ресурсов.
"Все понимают, что это должно закончиться так или иначе. И мы все хотели бы, чтобы это случилось лучше раньше, чем позже", — заявил источник Reuters.
Однако известным фактом является то, что после посещения Киева Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.
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