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Журналистка из США Келли: Байден посетил Киев, чтобы поднять свой рейтинг

1:26
Мир

Президент США Джо Байден приезжал в Киев вовсе не ради поддержки Украины, а для того, чтобы сделать фотосессию и поднять свой собственный рейтинг. Такое мнение выразила обозреватель Мегин Келли в эфире Sky News Australia.

Журналистка из США Келли: Байден посетил Киев, чтобы поднять свой рейтинг

Но западные СМИ, конечно, преподносят всё иначе, отметила аналитик.

"СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей", — сказала Келли.

Она отметила, что решение о поездке Байдена было спонтанным, а вовсе не таким продуманным, каким пытается представить его Вашингтон.

Также Келли подчеркнула, что Белый дом лжёт, говоря о готовности поддерживать Киев до его победы. Она отметила, что идея о бесконечной поддержке Украины терпит в США фиаско.

"Нет, мы не готовы! Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже", — сказала Келли.

Байден посетил Киев 20 февраля, его визит был необъявленным. После встречи с Владимиром Зеленским президент США отправился в Польшу.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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