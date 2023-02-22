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Sohu: Япония разрабатывает трёхэтапный план по захвату Курил

2:38
Мир

Япония стремится захватить российские Курильские острова и для этого приступила к разработке трёхэтапного плана, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Япония разрабатывает трёхэтапный план по захвату Курил

Согласно этому плану, Япония выделила Украине 5,5 миллиардов долларов, что является значительно большей суммой, чем обещанная США помощь в размере 500 млн долларов во время визита Джо Байдена в Киев. Этот первый этап плана направлен на отвлечение внимания России с Дальнего Востока на события на Украине.

Здесь, впрочем, следует уточнить, что Байден обещал не единовременную поддержку, это один ещё один из пакетов так называемой помощи.

А точнее сказать, поставок на Украину военной техники о боеприпасов. Так что именно про это говорил Байден в Киеве.

Но вернёмся к материалу китайских экспертов. По их мнению, второй этап плана состоит в создании и вооружении гиперзвуковым оружием Сил самообороны Японии.

Речь может идти о размещении гиперзвуковых ракет на самом северном японском острове — Хоккайдо. Отметим, что не только там, а и в других регионах, в частности на острове Кюсю. Это уже вызвало озабоченность России в отношении безопасности и стабильности региона, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Здесь стоит добавить, в декабре телеканал NHK со ссылкой на представителей Минобороны Японии сообщал, что в составе Сухопутных сил самообороны страны планируется к 2026 году создать два новых подразделения, которые будут управлять этим оружием.

Эти ракеты имеют радиус действия несколько сотен километров, а в течение нескольких лет после развертывания дальность пуска собираются увеличить до более чем тысячи километров.

Третий этап плана заключается в захвате Курильских островов. Масштабная милитаризация Сил самообороны в сочетании с гиперзвуковым оружием может дать Японии достаточно уверенности в успехе такой операции, пока Россия отвлечена украинским вопросом.

Китайские эксперты считают, что Япония представляет большую угрозу для безопасности всего российского Дальнего Востока, так как в последние годы она неоднократно заявляла о своих амбициях и постоянно укрепляла свою военную мощь.

Надо сказать, что озабоченность насчёт японских амбиций — по своим причинам, разумеется — высказывают и в других странах региона.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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