Блогер Алексей Живов заявил, что Россия должна создавать контругрозы США, которые подразумевают диверсионно-подрывную деятельность на территории врага.
Ранее в Огайо произошла авария, в результате которой разлились опаснейшие ядохимикаты. Власти штата приняли решение сжечь их на месте. В связи с этим в округе погибли все животные и рыбы. После этого там же произошёл взрыв на металлургическом заводе и на заводе по производству и ремонту алюминиевых цистерн в штате Флорида. Очередная авария случилась в Гетеборге в Небраске, а потом пожар разгорелся на складе пиломатериалов в Бруклине.
Живов в беседе с Радио 1 заявил, что он не знает, кто совершает эти диверсии, но Россия должна создавать контругрозы США. По его мнению, Штаты должны чувствовать угрозу со стороны Москвы, потому что в противном случае Запад будет продолжать свои "адские пляски".
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