Байден споткнулся и упал на трапе при посадке в самолёт в Польше

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При посадке в самолёт в аэропорту Варшавы президент США Джо Байден споткнулся и "упал вперёд" на трапе. Об этом сообщил пул Белого дома. В Сети также появилось и видео, на котором зафиксировано падение.

В описании инцидента отмечается, что Байден споткнулся на полпути вверх по основному трапу, но после этого быстро поднялся и продолжил движение к двери.

Напомним, ранее президент США уже падал при посадке в самолёт. А вчера кто-то скатился вниз по трапу самолёта Байдена. Пользователи Сети пошутили, что это мог быть он сам.

Также сегодня на фотографиях главы Белого дома из Польши заметили странное пятно у него на лбу.