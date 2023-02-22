При посадке в самолёт в аэропорту Варшавы президент США Джо Байден споткнулся и "упал вперёд" на трапе. Об этом сообщил пул Белого дома. В Сети также появилось и видео, на котором зафиксировано падение.
В описании инцидента отмечается, что Байден споткнулся на полпути вверх по основному трапу, но после этого быстро поднялся и продолжил движение к двери.
Напомним, ранее президент США уже падал при посадке в самолёт. А вчера кто-то скатился вниз по трапу самолёта Байдена. Пользователи Сети пошутили, что это мог быть он сам.
Также сегодня на фотографиях главы Белого дома из Польши заметили странное пятно у него на лбу.
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