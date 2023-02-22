Погранкомитет Белоруссии пожаловался на неприличные жесты украинцев

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Пограничный комитет Белоруссии снова пожаловался на неприличные жесты украинцев.

В сообщение комитета сказано, что украинские боевики начали демонстративно минировать сопредельной с Беларусью территории.

"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. <…> Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска", — сказано в заявление.

Пограничный комитет не понимает, чем была вызвана необходимость укладывать на дорогу ещё один ряд мин.

Также на видео было зафиксировано девиантное поведение украинских боевиков. Люди в непонятной форме, в масках с черепом показывали пограничникам неприличные и угрожающие жесты.