Пограничный комитет Белоруссии снова пожаловался на неприличные жесты украинцев.
В сообщение комитета сказано, что украинские боевики начали демонстративно минировать сопредельной с Беларусью территории.
"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. <…> Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска", — сказано в заявление.
Пограничный комитет не понимает, чем была вызвана необходимость укладывать на дорогу ещё один ряд мин.
Также на видео было зафиксировано девиантное поведение украинских боевиков. Люди в непонятной форме, в масках с черепом показывали пограничникам неприличные и угрожающие жесты.
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