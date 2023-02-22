The Unz Review: Империя США готовится потерпеть фиаско на Украине

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Политический эксперт из США А. Джей Смускевич в статье для портала The Unz Review заявил, что империя США готовится потерпеть очередное фиаско на Украине.

Писатель вспомнил, что в школе на уроках истории ему рассказывали, что США никогда не проигрывали войны. Став старше, Смускевич узнал, что со времён Второй мировой войны Америка только и делает, что переходит от одного военного фиаско к другому.

"С 50-х годов по настоящее время Штаты спровоцировали, развязали и участвовали в сотнях военных конфликтов, основными результатами которых стали адское количество убийств, хаос и разрушения, а также общее обострение проблем на чужбине", — пишет Смускевич.

Смускевич не понимает, почему США наделили себя правом вмешиваться, куда и когда захотят. Эксперт уверен, что на Украине Штаты столкнутся с очередным поражением. Вместо того, чтобы подготовится к этому проигрышу, Белый дом начал выпускать новые заявления о том, что пора бы "навести порядок" в Китае, Тайване, Северной Корее и Иране. Как пишет Смускевич, всегда можно найти независимую страну, которая отказывается признать гегемонию США, и развязать против неё войну.

"Их предполагаемая "исключительность” — это всё дерьмо собачье", — жестко высказался эксперт.