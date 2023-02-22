Осташко: Запад так горд поставками "Леопардов" на Украину, что Байден стал покрываться пятнами

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Запад настолько горд поставками танков Leopard на Украину, что президент США Джо Байден стал покрываться пятнами. С таким заголовком телеведущий Руслан Осташко опубликовал в своём Telegram-канале свежие фото главы Белого дома из Польши, на которых у него на лбу отчётливо заметно тёмное пятно.

"Может, конечно, Байдена приложили лбом, чтобы в себя хоть на мгновение пришел?" — пошутил журналист.

Подписчики канала также эмоционально отреагировали на сообщение и высказали предположения о причине появления загадочного пятна на лбу американского лидера в комментариях.

"Таки это всё-таки дед вчера пересчитал все ступеньки трапа самолета?" — спросил один подписчик. "Это он с трапа в Польше лицом вниз съехал", — поддержал его второй пользователь. "Сравните фото Байдена на Украине и в Польше. На Украине у него нет шишки, а вот в Польше — шишка с синяком. Делайте вывод сами", — добавил третий комментатор "Он подрался с тем типом, с которым постоянно за руку здоровается. Тот ему фонарь и повесил", — заключил четвёртый.