Политолог Николай Межевич прокомментировал хамскую выходку словацкого министра.
Ранее министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в очередной раз обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что Орбан — "карпатский коллаборант", который поддерживает Россию. Качер также не забыл по-русски послать в известном направлении премьера Венгрии.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что они не поведутся на провокацию Качера.
"Мы не поддадимся на провокацию", — заявил госсекретарь.
Межевич в комментарии для ФАН отметил, что Качер — это яркий пример "из грязи в князи".
"Нынешний министр иностранных дел Словакии — тот самый вариант, когда путь от свинарника к руководству министерством оказался стремительным и коротким, что мы и наблюдаем", — заявил Межевич.
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