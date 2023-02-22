Президент США Джо Байден прибыл в Польшу после посещения Украины. Его визит подтверждает готовность оказания помощи Киеву до конца конфликта. По мнению обозревателя издания Wirtualna Polska Якуба Маймурека, в речи американского лидера не хватило важной детали.
В своей речи хозяин Белого дома рассказал о роли США как державы, которая готова принимать участие всюду для защиты демократии. Он затронул Киев, Москву, Минск, Кишинёв и в целом адресовал своё послание миру.
Однако Байден не упомянул роль Польши в Североатлантическом альянсе. Также он не сказал, получит ли Украина оружие, которое позволит в случае нужды атаковать цели на территории России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.