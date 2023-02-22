WP: в Варшаве президент Джо Байден не заявил о роли Польши как союзника США в Европе

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу после посещения Украины. Его визит подтверждает готовность оказания помощи Киеву до конца конфликта. По мнению обозревателя издания Wirtualna Polska Якуба Маймурека, в речи американского лидера не хватило важной детали.

В своей речи хозяин Белого дома рассказал о роли США как державы, которая готова принимать участие всюду для защиты демократии. Он затронул Киев, Москву, Минск, Кишинёв и в целом адресовал своё послание миру.

Однако Байден не упомянул роль Польши в Североатлантическом альянсе. Также он не сказал, получит ли Украина оружие, которое позволит в случае нужды атаковать цели на территории России.