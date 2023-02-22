Ветеран армии США Ноктис Дрейвен подверг жёсткой критике слова американского президента Джо Байдена касательно окончания конфликта на Украине.
Во время своей поездки в Варшаву Байден сказал, что завершение украинского конфликта возможно только в том случае, если Москва завершит боевые действия первой.
Военный отметил, что то, что Россия победит, слишком очевидно.
"Россия победит, и вы ничего не сможете с этим сделать, продолжайте распространять свою ложь и пропаганду. В конце концов Россия добьется своих целей, и неважно, нравится вам это или нет, вы не помешаете ей", — написал Дрейвен в Twitter*.
В своей речи в Варшаве Байден пытался доказать, что ни у США, ни у ЕС нет цели ликвидировать Россию. Американский лидер также не согласился с Путиным, отметившим, что спецоперация на Украине имеет вынужденный характер.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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