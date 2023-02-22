Американский ветеран Дрейвен подверг критике слова Байдена про Украину: Россия победит

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Ветеран армии США Ноктис Дрейвен подверг жёсткой критике слова американского президента Джо Байдена касательно окончания конфликта на Украине.

Во время своей поездки в Варшаву Байден сказал, что завершение украинского конфликта возможно только в том случае, если Москва завершит боевые действия первой.

Военный отметил, что то, что Россия победит, слишком очевидно.

"Россия победит, и вы ничего не сможете с этим сделать, продолжайте распространять свою ложь и пропаганду. В конце концов Россия добьется своих целей, и неважно, нравится вам это или нет, вы не помешаете ей", — написал Дрейвен в Twitter*.

В своей речи в Варшаве Байден пытался доказать, что ни у США, ни у ЕС нет цели ликвидировать Россию. Американский лидер также не согласился с Путиным, отметившим, что спецоперация на Украине имеет вынужденный характер.

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