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NDP: Польше грозят потеря суверенитета и упадок государственности

1:18
Мир

Американский президент Джо Байден прибыл в Польшу после посещения Украины. Его визит подтверждает готовность оказания помощи Киеву до конца конфликта. Об этом сообщает обозреватель NDP Марек Галась.

NDP: Польше грозят потеря суверенитета и упадок государственности

Варшава предложила создать на территории Польши постоянные военные базы США. Генерал Вальдемар Скшипчак считает, что данная инициатива будет одобрена Байденом. Анджей Дуда выполняет приказы Вашингтона, намереваясь когда-нибудь занять место самой влиятельной страны Евросоюза.

Однако размещение баз в Польше может унизить армию республики и признать её неспособной защищать свои границы. Галась выражает опасения по поводу того, что страна может потерять суверенитет. Также эксперт не исключает упадка государственности под внешним контролем иностранных военных контингентов и слабого политического руководства.

Галась полагает, что стремление поляков стать главными в Европе может привести к настоящей войне с использованием современных боевых систем. Варшава не осознаёт, в каком положении она оказалась из-за своей недальновидности. США намерены использовать её по типу Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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