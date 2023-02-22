NDP: Польше грозят потеря суверенитета и упадок государственности

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Американский президент Джо Байден прибыл в Польшу после посещения Украины. Его визит подтверждает готовность оказания помощи Киеву до конца конфликта. Об этом сообщает обозреватель NDP Марек Галась.

Варшава предложила создать на территории Польши постоянные военные базы США. Генерал Вальдемар Скшипчак считает, что данная инициатива будет одобрена Байденом. Анджей Дуда выполняет приказы Вашингтона, намереваясь когда-нибудь занять место самой влиятельной страны Евросоюза.

Однако размещение баз в Польше может унизить армию республики и признать её неспособной защищать свои границы. Галась выражает опасения по поводу того, что страна может потерять суверенитет. Также эксперт не исключает упадка государственности под внешним контролем иностранных военных контингентов и слабого политического руководства.

Галась полагает, что стремление поляков стать главными в Европе может привести к настоящей войне с использованием современных боевых систем. Варшава не осознаёт, в каком положении она оказалась из-за своей недальновидности. США намерены использовать её по типу Украины.