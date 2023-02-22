Захарова: для мира на Украине необходима политическая воля Запада, а её нет

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Для мирного разрешения украинского конфликта необходимо, чтобы Запад и Киев проявили свою политическую волю, а они, по наблюдению Москвы, пока делать этого не собираются. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон и НАТО не являются врагами россиян. По словам Захаровой, такой недруг в лице Байдена намного хуже для РФ, чем враг.