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В Германии главу МИД ФРГ Бербок раскритиковали за слова о России

1:04
Мир

Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её слова о том, что ФРГ "воюет" с Россией, сообщает газета Berliner Zeitung.

В Германии главу МИД ФРГ Бербок раскритиковали за слова о России

Зедер призвал главу МИД следить за словами, поскольку неаккуратные высказывания могут привести к "эскалации насилия", отметил он.

По словам Зедера, Берлин оказывает военную помощь Киеву, но не воюет с Москвой. Он попросил канцлера Олафа Шольца разобраться с неуместной разговорчивостью Бербок.

В конце января Бербок выступила на Парламентской ассамблее Совета Европы. В ходе своего выступления она заявила, что европейские страны "ведут войну против России", и призвала их увеличить объёмы военной помощи Киеву. После этих слов немецкие власти раскритиковали Бербок, а МИД ФРГ опубликовал разъяснение, в котором подчеркнул, что Берлин не участвует в украинском конфликте.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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