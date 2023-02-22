Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил втягивание в украинский конфликт новых участников

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Бывший советник Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва могут стать участниками конфликта на Украине, если Североатлантический альянс решит использовать эти страны для запуска ракет или размещения на их территории своей военной инфраструктуры.

Тем не менее, Макгрегор считает, что Финляндия или страны Прибалтики не позволят НАТО использовать свою территорию для нанесения ракетных ударов по российской армии. Однако Польша может согласиться. Варшава уже не раз подталкивала НАТО к вступлению в прямой конфликт с РФ. С учётом русофобской политики, которую проводят польские власти, не стоит исключать сценарий вмешательства Польши в украинский кризис, отмечает экс-советник Пентагона.

Если союзники США попытаются вмешаться в российскую спецоперацию, то у России будет законный повод нанести им ответный удар, подчеркнул полковник.