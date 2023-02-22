Гаврилов: США получили от Москвы гарантии безопасности для поездки Байдена в Киев

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Гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев были предоставлены российской стороной, в противном случае хозяин Белого дома вообще не посетил бы украинскую столицу. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что Россия не приближает свою военную инфраструктуру к границам стран НАТО, и тем более не терроризирует США, как это делают они. У РФ нет военных баз по всеми миру, как у американцев, и она, в отличие от них, не участвует в военных действиях "по доверенности" против членов НАТО.

На этом фоне поведение США по отношению к России выглядит "верхом политической подлости", отметил дипломат.

"И уж все грани политической подлости переходит тот факт, что на фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев — иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась, — а также "миролюбивых" обращений американского лидера к российскому народу, ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS. Мы помним, что отмашку на эти удары дают ВС США", — заявил Гаврилов.

Это заявление было сделано в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов добавил, что линия США и их союзников, давно ставших стороной украинского конфликта, приблизилась к точке невозврата.