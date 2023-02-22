Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в ночь на среду был зафиксирован беспрецедентный обстрел городов Донецкой Народной Республики.
"Был беспрецедентный обстрел, всю ночь работали ПВО не только в городе (Донецке), но и во многих наших других городах, в том числе в Дебальцеве, в Мариуполе", — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он отметил, что система противовоздушной обороны отразила массированную атаку Вооружённых сил Украины.
Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные взяли под контроль все высоты в окрестностях Артёмовска.
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