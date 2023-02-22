Кедми: Запад не ожидал удара от Путина по самому больному месту

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам израильского эксперта Якова Кедми, российский президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию ударил Запад в самое больное место, объявив о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Кедми подчеркнул, что если судить по реакции Брюсселя, Вашингтона и Лондона, они этого совсем не ожидали. Стратегическая мощь России обоснованно пугает Запад, и её превосходство над НАТО в этой области не вызывает сомнений.

"Судя по реакции, они этого не ожидали. Опять он их удивил, опять они не поняли. Самое интересное — удар был по их самому чувствительному месту. То, чего они всегда боятся — стратегической мощи России. Поэтому они боятся военного столкновения с РФ", — сказал Кедми в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Политолог напомнил, что Россия в области стратегических вооружений достигла невероятных успехов. Путину прекрасно известно реальное соотношение ядерных сил РФ и Запада. Кедми рассказал, что стоящие на вооружении США ракеты на 20-30 лет старше тех, которые есть у ВС РФ, и в области конвенциональных вооружений ситуация аналогичная — НАТО значительно проигрывает России.