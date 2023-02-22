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EADaily: Качиньский назвал несодержательным выступление президента США Джо Байдена в центре Варшавы

0:54
Мир

В Сети появилось видео с председателем правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским. Он обратился к американскому лидеру Джо Байдену, отметив, его речь была малосодержательной. Об этом пишет EADaily.

На видеозаписи Качиньский, склонившись к бывшему премьер-министру Яну Белецкому, бросил коротко: "Он ничего не сказал".

Эта фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы среди представителей политической элиты.

Марчин Кервинский из оппозиционной "Гражданской платформы" считает, что "Качиньский всё ещё мечтает о Трампе в Белом доме". Заместитель председателя оппозиционной коалиции Борис Будка высказался об умственных способностях Качиньского в своём микроблоге.

"Не вините Качиньского. Он просто ничего не понял", — написал он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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