В Сети появилось видео с председателем правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским. Он обратился к американскому лидеру Джо Байдену, отметив, его речь была малосодержательной. Об этом пишет EADaily.
На видеозаписи Качиньский, склонившись к бывшему премьер-министру Яну Белецкому, бросил коротко: "Он ничего не сказал".
Эта фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы среди представителей политической элиты.
Марчин Кервинский из оппозиционной "Гражданской платформы" считает, что "Качиньский всё ещё мечтает о Трампе в Белом доме". Заместитель председателя оппозиционной коалиции Борис Будка высказался об умственных способностях Качиньского в своём микроблоге.
"Не вините Качиньского. Он просто ничего не понял", — написал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.