Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на качество украинского железнодорожного транспорта.
Джонсон был шокирован поездом Украины, на котором в Киев из Польши прибыл президент США Джозеф Байден.
Представитель Великобритании отметил, что хорошо знаком с данным видом транспорта, так как ему приходилось передвигаться на украинских поездах.
"Ты спишь на двухярусной кровати, окруженный всякими побрякушками эпохи коммунизма. Каждый раз, когда поезд натыкается на кочку на этой очень-очень ухабистой дороге, ты думаешь, что в тебя попала ракета", — поделился своими воспоминаниями Джонсон.
Ранее сообщалось, что Байден собрался судить Владимира Путина ради спасения Украины.
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