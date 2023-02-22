Baijiahao: Путин заставит США сыграть в русскую рулетку с пятью патронами

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Вашингтон не выполнил свои обязательства по ДСНВ, и теперь президент России Владимир Путин заставит США сыграть в русскую рулетку с пятью патронами, сообщают китайские эксперты в статье для Baijiahao.

Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСНВ-III). Решение российского лидера стало главной темой международных новостей. Путин объяснил, что РФ пошла на такой шаг из-за абсурдного отказа США от выполнения своих обязательств по Договору. Вашингтон хотел в одностороннем порядке инспектировать ядерные объекты в России, не позволяя делать то же самое Москве.

"Путин решил ответить на вопиющие действия США и заставить их сыграть в русскую рулетку с пятью патронами", — отмечается в материале.

Российский лидер поставил условия, на которых РФ возобновит свое участие в ДСНВ: Москва будет рассматривать участником договора не только Соединённые Штаты, а НАТО в целом. Это довольно жесткий, но разумный ход. Китайские аналитики отмечают, что Россия проявляет достаточно смелости в таких рисковых ситуациях и готова идти к победе.

После выступления Путина мировое сообщество начало по-настоящему осознавать, что мир находится на грани ядерной войны. Возможно, только чувство приближающей гибели способно отрезвить западного гегемона, считают китайские эксперты.