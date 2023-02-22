Генерал ФСБ Михайлов: Россия должна быть готова нанести превентивный ядерный удар по США

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) обязывал Россию и США не применять ядерное оружие. Однако если противник готов использовать оружие массового поражения, то необходимо нанести упреждающий удар. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя Pravda.Ru недавнее предупреждение замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Если против нас будет применяться ядерное оружие, мы будем смотреть, как сгорают наши города и уничтожается население? Конечно, нет", — подчеркнул генерал.

Он назвал рассуждения политика вполне логичными и отметил, что идея заключается не в том, чтобы США не нанесли удар, а чтобы они даже не подумали его нанести.

"Если сегодня мы не начнём эту операцию, то завтра танки НАТО будут на границе с Россией в районе Донецка", — указал Михайлов.

Вашингтон может попытаться применить ядерное оружие против Москвы, поэтому российские атомные подводные лодки и силы стратегического сдерживания должны находиться в состоянии готовности нанести превентивный удар, сделал вывод генерал.

Ранее Медведев подчеркнул: если США хотят поражения России, то Москва вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.