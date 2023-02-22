Читатели Daily Mail: только Путин сдерживает мир от ядерной войны, на него нужно молиться

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Внешняя политика, проводимая российским президентом Владимиром Путиным, сдерживает мир от ядерного конфликта. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.

Подписчики британского издания раскритиковали высказывание главы США Джо Байдена о том, что Путин является "диктатором, который должен проиграть".

Пользователи назвали американского президента "сумасшедшим". Как пояснили читатели, Байден, будучи "худшим руководителем в истории США", представляет самую большую угрозу для всего мирового сообщества.

"Молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, ведь именно она сдерживает мир от начала ядерной войны", — подчеркнул житель Британии.

С его позицией согласились и другие читатели. Они добавили, что Байден не заинтересован в возобновлении переговорного процесса по украинскому вопросу. Белый дом способен лишь разжигать крупные конфликты, отметили комментаторы.