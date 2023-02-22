Экс-разведчик США Риттер: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

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Украина уже проиграла в конфликте с Россией, несмотря на заявления лидеров западных стран. Об этом сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Всё кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — подчеркнул он в беседе с изданием Mysl Polska.

Американский эксперт считает, что украинская армия полностью истощит свои артиллерийские запасы уже через несколько месяцев, но НАТО не сможет их пополнить. В это время российская армия стала сильнее и готовит наступление, которое просто "затопит" Украину, отметил Риттер.