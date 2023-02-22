Ветерану армии США Дрейвену стало стыдно после видео с Байденом в Варшаве

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Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Джо Байдена в Польшу и признался, что испытал чувство стыда за главу Белого дома.

"Посмотрев это после речи президента Путина, мне стыдно", — написал он в социальных сетях.

В Сети появилось видео, на котором Байден и президент Польши Анджей Дуда проходят по красной ковровой дорожке вдоль почётного караула. Затем главы государств развернулись, однако президент США вышел за пределы дорожки и пошёл по брусчатке.

Ранее Дрейвен отметил, что захотел обнять российского лидера Владимира Путина после его послания Федеральному собранию.