Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Джо Байдена в Польшу и признался, что испытал чувство стыда за главу Белого дома.
"Посмотрев это после речи президента Путина, мне стыдно", — написал он в социальных сетях.
В Сети появилось видео, на котором Байден и президент Польши Анджей Дуда проходят по красной ковровой дорожке вдоль почётного караула. Затем главы государств развернулись, однако президент США вышел за пределы дорожки и пошёл по брусчатке.
Ранее Дрейвен отметил, что захотел обнять российского лидера Владимира Путина после его послания Федеральному собранию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.